Il Telegraph sempre in vendita

Non vi raccontiamo da tempo di che ne sia della ricerca di acquirenti per il Daily Telegraph – uno dei più importanti quotidiani britannici – perché per un po’ non è successo niente, dopo che il governo era intervenuto persino con una legge per evitare l’acquisto da parte di un fondo arabo.

Venerdì invece si doveva chiudere la scadenza per il nuovo giro di offerte (che riguardano anche il settimanale Spectator, che appartiene allo stesso gruppo), ma secondo il Financial Times potrebbero arrivarne ancora altre in questi giorni. Quindi eventuali chiusure dell’affare non ci saranno prima dell’autunno: le sorti del Telegraph sono particolarmente rilevanti per il suo essere considerato il quotidiano più vicino al partito Tory e ai suoi elettori, entrambi in un periodo di grande crisi.