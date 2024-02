Il metodo Belpietro

Martedì il settimanale Panorama ha annunciato l’apertura delle iscrizioni di un master in giornalismo chiamato Panorama Journalism Academy, cioè «una scuola che insegni il “metodo Belpietro”, in cui il culto del dubbio e la contro narrazione sono da sempre i tratti distintivi». Da quando è stato venduto dal suo storico editore Mondadori Panorama fa parte del gruppo editoriale SEI, lo stesso del quotidiano La Verità, creato dal giornalista Maurizio Belpietro che dirige entrambe le testate.

È un master di primo livello (e richiede quindi una laurea triennale) In collaborazione con l’università telematica eCampus, dura un anno, vale 60 crediti formativi e sarà diretto da Massimo de’ Manzoni, che è anche condirettore della Verità, e che spiega: «Abbiamo dei corsi standard sul giornalismo (di storia, di diritto, di deontologia) e poi abbiamo dei corsi specifici tecnici (per la carta, il web, la tv, la radio) ma con un taglio particolare e identitario anche grazie ai nostri docenti: Mario Giordano per esempio insegnerà giornalismo televisivo con il suo giornalismo non convenzionale; un altro docente sarà Francesco Borgonovo che insegnerà “Storia del pensiero unico”, Martino Cervo si occuperà del linguaggio dell’Intelligenza Artificiale, Franco Battaglia si occuperà del rapporto tra informazione e scienza, saper leggere i dati e non farsi infinocchiare è fondamentale dopo quello che è successo con il Covid e ora con il cambiamento climatico».

«Immagino il corso anche come un serbatoio dove poi i migliori ce li teniamo vicini e troviamo il modo di farli collaborare e eventualmente inserirli in corso d’opera. Il corso si completa con prove pratiche e faremo un giornale apposito, Panorama News, di carta e web: me ne occuperò personalmente e faremo tutto quello che fa una redazione. Al momento il master non è una scuola di giornalismo riconosciuta dall’Ordine dei giornalisti, ma essendo un master di primo livello e avendo prove pratiche sul campo abbiamo iniziato un’interlocuzione con l’Ordine per vedere se c’è la possibilità per un praticantato parziale: ma sicuramente non per quest’anno». Da diversi anni molti giornali stanno investendo sulla creazione di scuole e corsi di formazione anche per trovare nuovi modelli di sostenibilità economica, e questo è anche il caso del master di Panorama: «non è il principale ma esiste l’aspetto economico, cioè il master è anche una forma di business, sarebbe sciocco negarlo. Abbiamo degli sponsor che ci sostengono ma 15 iscritti sono il tetto minimo perché altrimenti il corso non si regge in piedi. Il tetto massimo è di 30 persone; vogliamo seguirle bene e al momento non abbiamo la struttura per seguirne di più. Il costo del master è di 7.500 euro».

L’annuncio del master era stato pubblicato martedì sui siti di Panorama e Verità ma ha dovuto essere temporaneamente rimosso da entrambi per un’incomprensione sull’uso nella sua promozione del logo del Ministero dell’Università e della Ricerca.