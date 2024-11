Giustizia, un po’, dopo tanto

C’è stato un altro sviluppo, nel Regno Unito, contro una delle testate coinvolte ormai più di dieci anni fa nello scandalo delle informazioni sulle celebrities ottenute con metodi illegali (che portò alla chiusura del tabloid News of the world). Il Daily Mirror ha acconsentito a un risarcimento e a una dichiarazione di scuse nei confronti dell’ex calciatore della nazionale inglese di calcio Kieron Dyer. L’azienda editrice del Mirror ha ammesso di avere intercettato la segreteria telefonica di Dyer e di avere assunto un investigatore privato per sorvegliarlo tra il 2003 e il 2005. Molti casi del genere sono ancora aperti presso i tribunali britannici.