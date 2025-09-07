Dieci lezioni e due rassegne

Giovedì prossimo comincia la nuova edizione delle “10 lezioni sul giornalismo“, il ciclo di incontri con la redazione del Post dedicati a raccontare quello che abbiamo imparato sul giornalismo contemporaneo e sui suoi cambiamenti. Ci si può iscrivere fino a mercoledì.

Invece sabato prossimo al Circolo dei lettori di Torino torna la rassegna stampa del Post, “I giornali spiegati bene”, stavolta con Luca Sofri e Nicola Ghittoni. La faranno invece Luca Sofri e Francesco Costa sabato 20 a Faenza durante il festival del Post, “Talk”.