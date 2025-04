Ancora lo scandalo dei tabloid britannici

L’ex primo ministro britannico Gordon Brown ha scritto sabato sul Guardian di avere ottenuto nuove informazioni che confermerebbero ulteriori accuse contro il gruppo editoriale News Corp dell’imprenditore miliardario Rupert Murdoch e le sue testate, rispetto all’antico ma mai sopito scandalo delle pratiche illecite attuate da quelle testate per ottenere informazioni su molti personaggi famosi e protagonisti della cronaca. Brown ha citato tra le altre cose l’attuale discusso amministratore delegato del Washington Post , Will Lewis, accusando di aver contribuito a insabbiamenti e distruzioni di prove quando era un dirigente dell’azienda britannica, accusa che era tornata molto frequente l’anno scorso in mezzo alle polemiche sul lavoro di Lewis al Washington Post.

Brown ha domandato che nuove inchieste siano aperte contro News Corp alla luce delle rivelazioni nei documenti dei più recenti processi (tra cui quello vinto di fatto dal principe Harry) e delle testimonianze raccolte dallo stesso Brown.