Una delle storie più belle di queste Olimpiadi riguarda Winnie the Pooh

Uno degli atleti che verranno più associati ai XXIII Giochi olimpici invernali di Pyeongchang sarà il pattinatore artistico giapponese Yuzuru Hanyu, che in Corea del Sud, a soli 23 anni, ha vinto la sua seconda medaglia d’oro olimpica diventando il primo pattinatore di figura a vincere due titoli consecutivi nel singolo negli ultimi 66 anni. Hanyu è stato uno degli atleti giapponesi con più seguito in Corea del Sud: nell’ultima settimana la Gangneung Ice Arena di Pyeongchang si è letteralmente riempita di suoi sostenitori, i quali, al termine delle esibizioni, hanno lanciato verso di lui decine di pupazzi di Winnie the Pooh, per una ragione precisa.

my favorite video from the olympics so far: the thunderstorm of raining pooh bears summoned by yuzuru hanyu pic.twitter.com/Ym27ANw6NP — Joon Lee (@iamjoonlee) February 17, 2018

Per scaramanzia e per altri motivi personali, Hanyu è solito viaggiare sempre con un Winnie the Pooh. Alle Olimpiadi, tuttavia, le regole sui marchi e gli sponsor sono particolarmente rigide e Hanyu non ha potuto portarsi il pupazzo nelle arene di Pyeongchang. Per questo motivo sabato scorso, al termine dell’esibizione che gli ha fatto vincere il secondo oro olimpico, rendendolo definitivamente uno dei migliori pattinatori della storia, i suoi sostenitori hanno lanciato decine di Winnie the Pooh sul ghiaccio.

I pupazzi sono stati raccolti da alcune bambine — pattinatrici coreane volontarie alla Gangneung Ice Arena — le quali hanno creato una scena ancora più memorabile, con Hanyu al centro della pista inchinato verso il pubblico e uno groviglio di bambine sui pattini vestite di viola che giravano per la pista con dei pupazzi di Winnie the Pooh in braccio, visibilmente contente. I pupazzi sono stati raccolti a bordo della pista e Hanyu, nelle interviste del dopo gara, ha detto che li donerà tutti alle organizzazioni benefiche locali.

Quattro anni fa, a Sochi 2014, Hanyu fu l’unica medaglia d’oro giapponese della manifestazione. A Pyeongchang è rientrato da un infortunio e per questo non ha partecipato alla competizione a squadre. Oltre ai due ori olimpici, in carriera è stato due volte campione mondiale, nel 2014 e nel 2017, ha stabilito dodici record del mondo di punteggio e attualmente detiene i record mondiali per programma corto, libero e punteggio finale. Di lui si è parlato anche perché l’11 marzo del 2011, mentre si allenava sulla pista della sua città, Sendai, fu sorpreso dal terremoto di magnitudo 9 sviluppatosi al largo delle coste nordorientali giapponesi, che poi generò uno tsunami che uccise più di 20.000 persone. L’abitazione della sua famiglia fu danneggiata, anche se non in modo grave, e Hanyu e i suoi familiari passarono alcuni giorni in un centro di accoglienza, prima di farci ritorno.