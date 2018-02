Olimpiadi invernali 2018: le gare e il programma di oggi

Oggi, martedì 20 febbraio, è la quattordicesima giornata delle Olimpiadi invernali 2018, che si tengono a Pyeongchang, in Corea del Sud. Si assegneranno in tutto cinque medaglie d’oro (e altrettante d’argento e di bronzo): nella notte sono state assegnate quelle del programma libero di danza sul ghiaccio e sci acrobatico. In queste due finali i primi quattro posti sono stati identici: Canada, Francia, Stati Uniti, Stati Uniti.

Nella prova del pattinaggio artistico c’era anche la coppia italiana composta da Anna Cappellini e Luca Lanotte, che sono arrivati in sesta posizione. Oggi vedremo italiani anche nella staffetta mista del biathlon, nella staffetta dello short track e nella combinata nordica. Nella notte, invece, le sciatrici Nadia Fanchini, Nicol Delago, Johanna Schnarf, Sofia Goggia, Marta Bassino e Federica Brignone hanno disputato l’ultima sessione di prove della discesa libera femminile, in programma domani, da cui ci si aspetta almeno una medaglia.

Qui di seguito trovate il programma di oggi alle Olimpiadi invernali 2018: con 🥇sono indicate le gare in cui verranno assegnate medaglie, mentre con 🇮🇹 sono indicate le gare a cui parteciperanno atleti italiani. Se volete sapere dove vedere le gare, lo abbiamo spiegato qui.

Ore 2.00 (CET) 🥇 🇮🇹

Pattinaggio artistico – Programma libero di danza (maschile)

Gangneung Ice Arena

Si è disputato nella notte il programma libero di danza ed è arrivata la vittoria della coppia canadese formata da Tessa Virtue e Scott Moir, con un punteggio 206,07. I francesi Gabriella Frapapadakis e Guillaume Cizeron sono arrivati secondi con 205,28 mentre una delle coppie più attese, gli statunitensi Alex e Maia Shibutani – fratello e sorella — hanno concluso la prova al terzo posto con 192,59. Gli italiani Anna Cappellini e Luca Lanotte hanno concluso sesti.

Ore 3.28 🥇

Sci acrobatico – Halfpipe (femminile)

Phoenix Park

Stesso identico podio del pattinaggio artistico: primo il Canada con Cassie Sharpe, seconda la Francia con Marie Martinod, terzi (e quarti) gli Stati Uniti con Brita Sigourney. Non c’erano italiani in gara.

Ore 12.15 🥇 🇮🇹

Biathlon – Staffetta 2×6 chilometri (femminile) + Staffetta 2×7,5 (maschile)

Alpensia Biathlon Centre

I sudtirolesi Dorothea Wierer e Dominik Windisch saranno gli atleti di punta della staffetta mista italiana, che non è tra le favorite ma punta a un buon piazzamento.

Ore 12.29 🥇 🇮🇹

Short track – Staffetta 3.000 metri (femminile)

Alpensia Biathlon Centre

Le prove inizieranno a partire da mezzogiorno e venti e la squadra italiana formata da Lucia Peretti, Arianna Fontana, Cecilia Maffei e Martina Valcepina pattinerà nella prima manche con Cina, Corea del Sud e Canada. Potrebbe arrivare una medaglia.

Ore 13.45 🥇 🇮🇹

Combinata nordica – (maschile)

Alpensia Biathlon Centre

C’è l’italiano Alessandro Pittin, che però difficilmente vedremo sul podio. Le prove di salto con gli sci si disputeranno in tarda mattinata, quelle di sci di fondo a partire dalle 13.45.