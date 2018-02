David Borrelli, europarlamentare del M5S considerato il “braccio destro” di Davide Casaleggio, è passato ai non iscritti

David Borrelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle considerato il “braccio destro” di Davide Casaleggio, è passato ai non iscritti, cioè ha abbandonato il suo gruppo parlamentare: nella comunicazione ufficiale diffusa dalla capogruppo Laura Agea si dice che Borrelli ha preso la sua decisione “per motivi di salute”. Diversi giornalisti e osservatori stanno però facendo notare una certa confusione sulla notizia (non è chiaro come siano collegati i problemi di salute e il cambio del gruppo parlamentare), aumentata dal fatto che Borrelli non è attualmente rintracciabile secondo il Fatto Quotidiano.

Borrelli è uno dei tre membri di Rousseau, l’associazione a capo del M5S guidata da Davide Casaleggio, di cui Borrelli è considerato il “braccio destro”. Fu eletto consigliere comunale nel 2008 a Treviso (il primo in un capoluogo di provincia), e secondo i retroscena fu l’europarlamentare che l’anno scorso cercò di rompere l’alleanza con lo Ukip per passare con i liberali dell’Alde.