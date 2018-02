Ci sono nuove agitazioni alle Maldive

Il governo delle Maldive, un piccolo paese tropicale nell’Oceano Indiano, ha dichiarato lo stato di emergenza per i prossimi 15 giorni in seguito alla più grave crisi politica da quando è uscito dalla trentennale dittatura di Maumoon Abdul Gayoom, nel 2008.

I problemi erano iniziati due giorni fa, quando la Corte Suprema del paese aveva ordinato al governo di scarcerare 12 parlamentari dell’opposizione accusati di corruzione e terrorismo. Ieri il governo del presidente Abdulla Yameen si è rifiutato di farlo attraverso il procuratore generale, che ha anche schierato l’esercito per impedire che il Parlamento potesse riunirsi, citando il timore che la Corte Suprema stesse per deporlo. Fra le altre cose, la proclamazione dello stato di emergenza sospende i poteri della Corte Suprema.

Mohamed Nasheed, primo capo di stato del paese eletto democraticamente ed esiliato in circostanze poco chiare nel 2012, ha accusato il governo di Yameen di avere compiuto «l’equivalente di un colpo di stato».

Statements made today by AG Anil, CDF Shiyam and Acting CP Nawaz, to disobey SC orders is tantamount to a coup. They, and President Yameen must resign immediately. Security services must uphold the constitution and serve the Maldivian people.

— Mohamed Nasheed (@MohamedNasheed) February 4, 2018