Le previsioni del tempo per martedì 2 gennaio

Se abitate a Milano, domani è il giorno che chiamate i vostri amici al Sud e chiedete che tempo fa. Nel nord Italia è previsto sole quasi ovunque già dal mattino, con l’eccezione del Veneto dove bisognerà aspettare metà giornata per avere il cielo sgombro da nuvole. Le cose saranno diverse da Roma in giù, dove sono previste piogge e temporali in tutte le regioni, compresa la Sicilia (almeno nella sua parte orientale). Le temperature massime non dovrebbero superare i 5 gradi nel nord Italia (e anzi, sono previste temperature ben al di sotto dello zero in Trentino e sugli Appennini) mentre saranno più alte nel Centro e nel Sud. Le temperature più alte sono previste in Sicilia, dove si arriverà anche a 15 gradi.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.