Le previsioni meteo di domani, sabato 30 dicembre

Domani, sabato 30 dicembre, in Italia si vedrà poco il sole. Ma anche chi aspettava la neve non sarà fortunato: di mattina ne cadrà un po’ in Trentino e sulle Alpi piemontesi e lombarde, ma poi nel pomeriggio diventerà pioggia, rovinando tutto. Anche nel resto d’Italia non ci sarà un bellissimo tempo, con nuvole e piogge a macchia di leopardo che si alterneranno fino a fine giornata. Sulle isole non andrà meglio, ma se non altro le temperature saranno molto più alte che altrove: se nel Nord non si salirà molto sopra lo zero, in Sicilia e Sardegna si parla di 10, 12, 14 gradi in più.

La mappa arriva dal sito dell’Aeronautica militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili e stare alla larga da allarmismi inutili. Se volete consultare le temperature previste, l’umidità e i venti potete cliccare sulla freccia a destra verso il basso.