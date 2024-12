La borsa di Indagini

€ 20,00 prezzo per abbonati: € 15,00

Spedizione gratuita

È una borsa in cotone con le maniglie lunghe ed è molto – molto – capiente, più delle classiche borse in cotone. Ha anche il fondo a soffietto, per essere ancora più capiente. È dedicata a Indagini, il podcast di Stefano Nazzi: se non sapete cosa sia, la borsa ve lo suggerisce.

La sacca (manici esclusi) è alta 39 centimetri, larga 50 centimetri e profonda 12 centimetri. La stampa è solo su una faccia della borsa.

La spedizione è gratuita (è possibile acquistarla solo per vendite effettuate e spedite in Italia).