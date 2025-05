Wilson

Il Post ha annunciato il nuovo podcast settimanale di Francesco Costa, che è stato per quattro anni l’autore di uno dei podcast giornalistici più noti in Italia – “Morning” – prima di lasciarne pochi mesi fa la conduzione a Nicola Ghittoni per diventare direttore del Post al posto di Luca Sofri (ora direttore editoriale). “Wilson”, il nuovo podcast, inizierà il 29 maggio.