What Will be Will be

Sempre sul Post, un punto su cosa è già cambiato e come sta andando Will, progetto divulgativo di news nato su Instagram e con un pubblico prevalentemente molto giovane.

“In queste settimane Will scrive, in fondo alle didascalie dei suoi post su Instagram, alcune frasi mirate a far conoscere l’esistenza della membership. Zaffarano aggiunge che: «purtroppo paghiamo il fatto di non pubblicare su una piattaforma proprietaria che ci darebbe maggiore controllo sull’efficacia dei messaggi e sulla targettizzazione, ma dall’altro lato abbiamo una capillarità maggiore nel raggiungere gli utenti». Anche questa è una questione che riguarda e preoccupa molti progetti di informazione in questi ultimi anni: la dipendenza dalle piattaforme sta creando molti problemi ai giornali online di tutto il mondo sia rispetto alla promozione dei propri contenuti (Facebook ha per esempio ridotto molto le sue priorità sulla diffusione delle news e dei contenuti giornalistici) che all’autonomia commerciale ed economica (altri esempi: Google sta introducendo dei cambiamenti assai rilevanti nella profilazione pubblicitaria degli utenti, preziosa per i giornali online; Apple governa gran parte delle possibilità di abbonarsi o pagare attraverso le app sui suoi dispositivi)”.