USA Yesterday

Il Post ha raccontato la storia dei successi e delle attuali difficoltà del quotidiano USA Today, che abbiamo citato di recente su Charlie per le suddette difficoltà. Negli anni Ottanta fu una rivoluzione creare un quotidiano popolare, nazionale, fatto di articoli molto brevi, di foto a colori, e con una distribuzione moderna ed efficiente su tutto il territorio degli Stati Uniti. Ma quella modernità è ora diventata vecchia ed è stata messa in crisi dagli stravolgimenti di questi decenni.

“USA Today arrivava nelle grandi città e nei piccoli centri, aveva una presenza massiccia negli aeroporti e chiuse accordi con molte compagnie aeree e catene di alberghi, che acquistavano molte copie da fornire gratuitamente ai propri clienti. I giornali erano anche venduti in oltre 100mila distributori di giornali, le scatole agli incroci delle strade in cui si inserivano monete e si prelevava la copia: non erano una peculiarità di USA Today , che però ne allestì un gran numero di distributori e particolarmente riconoscibili, a forma di televisione”.