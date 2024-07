Altri direttori che se ne vanno

In tutt’altro contesto, Terence Samuel si è dimesso da direttore del quotidiano americano USA Today dopo solo un anno, senza che né lui né l’azienda ne dessero spiegazioni (anzi, spiegando di non volerne dare).

USA Today è un quotidiano particolare, nel gruppo delle testate che negli Stati Uniti vengono considerate “nazionali” (col New York Times, il Wall Street Journal e il Washington Post): più popolare e meno conosciuto e considerato nel resto del mondo, appartiene al grande editore Gannett ed è da tempo in cospicuo declino di copie.