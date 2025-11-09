Urbano Cairo riceve il Papa in Vaticano

Un anno e mezzo fa la stessa redazione del Corriere della Sera si disse imbarazzata dell’insistenza con cui il giornale trovava spazi di promozione del proprio editore, spesso esibendone fotografie nei contesti più vari. La richiesta di maggiore moderazione, per evitare “che tale frequente presenza possa nuocere all’immagine del giornale ed esporlo a critiche gratuite”, continua a non essere ascoltata: questa settimana immagini e dichiarazioni di Urbano Cairo sono state pubblicate dal Corriere della Sera martedì, giovedì e ancora giovedì. Sabato poi una delegazione dell’azienda editrice RCS è stata accolta in Vaticano, e questo ha suggerito al Corriere di pubblicare altre tre foto di Cairo, una delle quali in prima pagina.