Per tutta risposta

La vistosa frequenza con cui l’editore del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport viene citato e raffigurato sulle pagine dei due quotidiani è conosciuta da tempo presso i lettori, e l’abbiamo anche citata spesso su Charlie. Negli ultimi due anni l’abitudine ha peraltro contagiato anche il quotidiano concorrente, Repubblica, anche se l’editore John Elkann ha meno versatilità di Urbano Cairo, che compare sul Corriere a volte come proprietario della squadra di calcio del Torino, a volte come imprenditore, a volte come patrocinatore di eventi, a volte come commentatore di fatti di attualità. Questa settimana poi i due quotidiani milanesi lo hanno ospitato in una nuova veste (letteralmente), quella di padre della sposa, in articoli illustrati dedicati al matrimonio di Cristina Cairo, “primogenita di Urbano” (che compariva lo stesso giorno anche in un’altra pagina del Corriere, fotografato a un evento e citato nel sommario di un diverso articolo).

La novità ha fatto traboccare anche qualche perplessità all’interno della redazione del Corriere della Sera, e il Comitato di redazione ha comunicato mercoledì ai giornalisti di avere inoltrato queste perplessità al direttore Luciano Fontana, esprimendo il timore che il giornale riceva critiche definite “gratuite”.

“Care colleghe e cari colleghi,

anche in seguito alle segnalazioni di molti di voi abbiamo scritto al direttore chiedendogli di intervenire sulla sovraesposizione mediatica dell’editore Urbano Cairo sulle pagine del Corriere della Sera. Riteniamo che tale frequente presenza possa nuocere all’immagine del giornale ed esporlo a critiche gratuite.

Il Cdr”

Giovedì il Corriere della Sera ha pubblicato una nuova foto dell’editore.