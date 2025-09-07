“Una pratica commerciale scorretta”

domenica 7 Settembre 2025
A novembre dell’anno scorso un articolo di Selvaggia Lucarelli sul Fatto aveva raccontato il caso dell’inserimento a pagamento di ristoranti in una guida offerta dall’edizione italiana della rivista Forbes e non presentata come un’operazione pubblicitaria. Quella particolare storia ha poi avuto sviluppi e il mese scorso il Garante per la concorrenza ha sanzionato l’editore di Forbes, BFC Media, per “pubblicità occulta”, ordinandogli il pagamento di 150mila euro
