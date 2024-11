Forbes a pagamento

Sul Fatto di mercoledì un articolo di Selvaggia Lucarelli riferiva la sua conversazione col direttore dell’edizione italiana della rivista Forbes, a proposito dell’inserimento a pagamento di ristoranti in una guida offerta dalla rivista stessa e non presentata come un’operazione pubblicitaria. Forbes è pubblicato dal gruppo editoriale BFC Media, quello che aveva acquistato anche il prestigioso settimanale L’Espresso dall’editore GEDI, prima di cederlo a sua volta. BFC appartiene all’imprenditore Danilo Iervolino. La stessa edizione americana è in crisi da tempo e la sua autorevolezza è assai scaduta da quando ha orientato molta della sua produzione verso offerte di promozione a pagamento di aziende diverse.