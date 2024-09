Un segreto in Nevada

La settimana scorsa avevamo citato la contesa giudiziaria per la spartizione della futura eredità di Rupert Murdoch, ovvero un gruppo editoriale internazionale tra i più ricchi e potenti del mondo. Tre dei figli hanno contestato la pretesa del padre di assegnare la maggioranza delle quote, e del potere, al quarto dei figli, e a decidere sarà una corte del Nevada dove la causa è stata presentata in grande segretezza. Qualche settimana fa il New York Times l’aveva scoperto e ne aveva scritto, ma i documenti giudiziari non sono accessibili ai media: un consesso dei più importanti tra questi ha presentato una richiesta perché lo siano, ma questa settimana il giudice glielo ha negato. Nel frattempo il Wall Street Journal (che appartiene alla famiglia) è riuscito però a raccogliere maggiori informazioni sul conflitto familiare.