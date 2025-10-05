domenica 5 Ottobre 2025

Un lavoro al Secolo XIX per Toti

Il Fatto ha sostenuto martedì che il quotidiano genovese Secolo XIX sarebbe stato intenzionato ad affidare un ambizioso progetto di digitalizzazione del proprio archivio a una società fondata da Giovanni Toti, ex presidente della regione Liguria. Toti, che si era dimesso in conseguenza di un’inchiesta nei suoi confronti e aveva patteggiato le accuse di corruzione, aveva avuto scontri molto polemici col giornale a proposito di quell’inchiesta. Il Secolo XIX è stato nel frattempo venduto alla società di navigazione MSC da parte del gruppo GEDI che ne era proprietario. Sabato sempre il Fatto ha riferito di proteste e agitazioni all’interno della redazione rispetto al progetto di collaborazione con la società di Toti, e che “il direttore del quotidiano Michele Brambilla ha assicurato che non se ne farà niente”.

