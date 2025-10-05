Un lavoro al Secolo XIX per Toti

Il Fatto ha sostenuto martedì che il quotidiano genovese Secolo XIX sarebbe stato intenzionato ad affidare un ambizioso progetto di digitalizzazione del proprio archivio a una società fondata da Giovanni Toti, ex presidente della regione Liguria. Toti, che si era dimesso in conseguenza di un’inchiesta nei suoi confronti e aveva patteggiato le accuse di corruzione, aveva avuto scontri molto polemici col giornale a proposito di quell’inchiesta. Il Secolo XIX è stato nel frattempo venduto alla società di navigazione MSC da parte del gruppo GEDI che ne era proprietario. Sabato sempre il Fatto ha riferito di proteste e agitazioni all’interno della redazione rispetto al progetto di collaborazione con la società di Toti, e che “il direttore del quotidiano Michele Brambilla ha assicurato che non se ne farà niente”.