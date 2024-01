Un altro anno

Alla vigilia di Natale il Post aveva pubblicato un “editoriale” di consuntivo sulla sua quattordicesima fine d’anno.

“Ma la crescita degli abbonamenti non è solo una crescita delle garanzie di risorse economiche, per quanto indispensabili: è anzi soprattutto, per il Post e per i suoi abbonati, una crescita di forza e di consenso intorno a un progetto di informazione diverso e a un tentativo di cambiare un po’ in meglio le cose. Il fatto che ogni giorno, e ogni anno, siamo più numerosi e numerose a condividerlo e a lavorarci, è il successo maggiore di cui congratularsi, in tempi in cui i progetti collettivi sembrano sempre più infrequenti e difficili da costruire”.