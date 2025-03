Tutto è eccezionale, in Alto Adige

Dolomiten è il principale quotidiano di Bolzano e dell’Alto Adige, e una sorta di istituzione locale, protagonista di una condizione peculiare per molte ragioni. È un quotidiano in lingua tedesca, e di conseguenza chiede e ottiene ogni anno una cospicua quota di contributi pubblici dedicati ai giornali rivolti a minoranze linguistiche: questo malgrado la sua proprietà – il gruppo Athesia, che possiede la gran parte delle testate maggiori della regione – disponga di grandi capitali e le condizioni del giornale siano assai più floride di altre. Il gruppo Athesia è infatti di una importante e potente famiglia di imprenditori e politici altoatesini, presenti quindi nel settore dell’informazione, della politica e dell’imprenditoria locale.

Questa settimana sono state annunciate le dimissioni del direttore di Dolomiten, Toni Ebner, dopo trent’anni dal suo insediamento. Ebner è figlio del precedente direttore del giornale; suo fratello Michl è editore del giornale (gli succederà quest’anno il figlio Georg), e come il padre è stato deputato al parlamento italiano oltre che a quello europeo per lo storico partito di governo altoatesino Südtiroler Volkspartei.

Il nuovo direttore di Dolomiten sarà Elmar Pichler Rolle, 65 anni, ex vicesindaco di Bolzano ed ex presidente del partito SVP, ma già nella redazione del giornale dal 1979.