Trump e AP, ancora

L’amministrazione Trump, come avevamo accennato la settimana scorsa, sta ancora facendo resistenza contro la sentenza che ha disposto il reintegro dei giornalisti dell’agenzia Associated Press nelle iniziative pubbliche della Casa Bianca, e ha fatto ricorso: ma ha anche scritto al giudice che AP sarà reinserita nel “press pool” da oggi, domenica. È tutto da vedere in quali modi e con quali frequenze questo avverrà, dopo che il privilegio delle agenzie è stato in generale ridimensionato: ma l’impressione è che la Casa Bianca stia cercando di uscirne senza ammettere una sconfitta, e presentando la reimmissione come una propria scelta in base a “nuove regole”, appunto.

L’esclusione di AP si deve a una ritorsione per la scelta dell’agenzia di non seguire la richiesta dell’amministrazione di chiamare “Golfo d’America” il Golfo del Messico.