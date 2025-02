Fino a che

Nel frattempo, per aggiornare la serie di scontri fra Trump e i più importanti giornali e reti televisive del suo paese (e del mondo in alcuni casi), il caso più teatrale e assurdo di questa settimana ha invece coinvolto Associated Press, famosa e rispettata agenzia di stampa internazionale. Ai cui giornalisti è stato negato l’accesso a una serie di iniziative pubbliche del presidente in ritorsione – esplicitamente dichiarata – contro la scelta di Associated Press di mantenere la denominazione “Golfo del Messico” nei suoi articoli che menzionano il – beh – Golfo del Messico. Che invece Trump ha dichiarato chiamarsi d’ora in poi Golfo d’America, ottenendo per esempio l’immediata adesione dei servizi di mappe di Google e di Apple.

L’esclusione si è ripetuta un’altra volta sabato, e Associated Press non è stata ammessa sull’aereo presidenziale.