Trump come Putin

Gli stravolgimenti che la vittoria di Donald Trump sta portando nelle scelte delle aziende giornalistiche, da una parte, e nelle regole civili sull’informazione, dall’altra, continuano a crescere, ed è chiaro che avranno conseguenze importanti e improbabili rimedi. Anche questa settimana sono successe alcune cose grosse.

Piuttosto che scendere a patti con le richieste di Associated Press – i cui giornalisti erano stati esclusi dalle iniziative della Casa Bianca per ritorsione contro una scelta editoriale dell’agenzia di stampa – la Casa Bianca stessa ha rilanciato e ha prima escluso altri giornalisti e poi annunciato una cosa senza precedenti nell’ultimo secolo: ovvero che toglierà a un istituto giornalistico apposito (la White House Correspondents’ Association, WHCA) la scelta di quali giornalisti partecipino agli incontri e ai viaggi del presidente, e si darà invece il potere di sceglierli (più sotto spieghiamo un po’ meglio cosa sia e come funzioni il “press pool”). Le prime scelte sembrano tutte orientate verso l’esclusione di storiche e autorevoli testate maggiori a favore di nuovi progetti digitali o personali molto “opinionated” a favore del presidente (era uno di questi il giornalista che nel famigerato incontro con Volodymyr Zelensky lo ha rimproverato di non essersi messo un abito). Ci sono state grandi proteste da parte delle associazioni giornalistiche e dei giornali stessi, con frequenti paragoni con le simili imposizioni dei regimi autoritari, a cui i responsabili della comunicazione della Casa Bianca hanno risposto a male parole.

E i giornalisti più esperti si chiedono come potranno essere sostituite l’esperienza e la struttura della WHCA nella complessissima e delicata gestione di cui è stata responsabile finora.

Nel frattempo un giudice (nominato da Trump) aveva respinto il ricorso di Associated Press di immediato annullamento del divieto che la riguarda, rimandando a una successiva decisione.