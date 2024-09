Torna l’asta per il Telegraph

Sta tornando in ballo la mai risolta questione della vendita del Daily Telegraph, uno dei più importanti quotidiani britannici, messo all’asta per vicissitudini finanziarie ma oggetto di interesse soprattutto per la sua rappresentanza di una gran parte dell’elettorato conservatore che fa riferimento al partito Tory. La prossima scadenza per le offerte è il 27 settembre e i due partecipanti di cui si è parlato di più negli ultimi giorni sono Dovid Efune, editore inglese del New York Sun, e Paul Marshall, proprietario della discussa rete televisiva GB News, di recente creazione e risultati finora insoddisfacenti, e considerata una sorta di Fox News britannica. Quando si capirà chi prevarrà approfondiremo meglio le figure e le prospettive per il Telegraph . Intanto Marshall ha invece comprato lo Spectator, il settimanale della stessa proprietà che era stato a sua volta messo all’asta.