Torna la vendita del Telegraph

Secondo un articolo del Guardian di lunedì il fondo americano RedBird sarebbe vicino a un’offerta convincente per acquistare un altro grande quotidiano britannico, il Daily Telegraph. La questione della vendita del Telegraph, ricorderanno i lettori di Charlie, va avanti ormai da due anni, con passi avanti e indietro. RedBird vorrebbe superare i limiti posti dal governo britannico alle ingerenze straniere nei media nazionali (limiti nati per via della partecipazione araba al fondo) creando un consorzio di più soci coinvolti.