Tifosi

Con il riavvio del campionato di Serie A si è già riproposto visibilmente il conflitto di interessi al Corriere della Sera tra le priorità giornalistiche e quelle di tutela dell’immagine dell’editore Urbano Cairo, che è anche proprietario della squadra di calcio del Torino. Il Torino ha da tempo risultati insoddisfacenti e Cairo è assiduamente contestato dai tifosi che gli chiedono maggiori investimenti (le qualità di imprenditore di Cairo durante tutta la sua carriera si sono dimostrate soprattutto sulla capacità di riduzione dei costi nelle aziende che possiede). E ormai gli chiedono soprattutto di vendere la squadra. Ma i due quotidiani maggiori di cui Cairo è editore – Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport – eludono sistematicamente queste critiche e proteste, descrivendo le prestazioni della squadra in toni sempre più rosei e celebrativi rispetto alla realtà e dando grande spazio alle esibizioni di soddisfazione del presidente. Alla seconda giornata del campionato – dopo una sconfitta alla prima – il Torino ha pareggiato in casa: Repubblica ha riferito di “una dura contestazione” contro Cairo e contro la squadra, la Stampa ha titolato “Fischi sul toro”. Il Corriere invece “Il Torino riparte con un bel pareggio contro la Fiorentina”, le parole soddisfatte del presidente e nessuna notizia delle proteste.