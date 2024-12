Urbano Cairo e il Torino

Tra le bizzarrie delle proprietà dei quotidiani italiani c’è quella per cui gli editori delle tre testate più importanti sono anche proprietari delle due squadre di calcio rivali di Torino. E i rispettivi quotidiani lo fanno capire con specifiche attenzioni alla Juventus da parte di Repubblica e al Torino da parte del Corriere della Sera (e della Gazzetta dello Sport, che è dello stesso gruppo). La Stampa è in una condizione particolare, perché essendo un quotidiano di Torino tiene in considerazione i tifosi di entrambe le squadre, pur rendendo da sempre più visibile che i suoi proprietari sono anche i proprietari della Fiat (oggi Stellantis) e della Juventus.

La bizzarria suddetta sta generando delle contraddizioni sempre più vistose negli ultimi mesi, a causa della deludente stagione del Torino, di proprietà di Urbano Cairo, editore del Corriere della Sera abitualmente celebrato con grande frequenza in diverse sezioni del giornale e anche in quelle sportive. Qualche settimana fa la Stampa ha iniziato a raccontare di ipotesi di vendita della squadra, e Cairo ha usato il Corriere della Sera per negarle ed esibire ottimismo. E dopo le ultime partite Repubblica e Stampa hanno dato spazio alle contestazioni dei tifosi nei confronti di Cairo, che il Corriere della Sera si impegna invece a occultare. Oggi, dopo una sconfitta particolarmente grave del Torino in casa, la Stampa ha addirittura in prima pagina il “disastro Cairo” (e un commento intitolato “il vero regalo sarebbe un altro presidente”), Repubblica titola “Tutti contro Cairo“, il Corriere della Sera stavolta non nomina il presidente e ignora le contestazioni.