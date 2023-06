The Athletic tira un freno

The Athletic, popolare sito di approfondimento sportivo statunitense fondato nel 2016 e acquistato l’anno scorso dal New York Times, ha annunciato lunedì che licenzierà venti dipendenti (il 4% della sua redazione) e che altri venti saranno assegnati a nuovi incarichi.

La redazione di The Athletic è composta da circa 500 giornalisti. Negli ultimi anni è diventato uno dei siti di sport in lingua inglese più apprezzati anche a livello internazionale, costruendo una comunità di abbonati paganti che era stato il capitale più attraente per l’acquisto da parte del New York Times.

Tuttavia, a metà del 2023 The Athletic è ancora in perdita e per questo il suo editore David Perpich e il suo direttore esecutivo Steven Ginsberg hanno annunciato “una significativa riorganizzazione” della redazione che comprende i licenziamenti di questa settimana. Finora ogni squadra di ogni campionato principale degli Stati Uniti e della Premier League inglese aveva un giornalista dedicato, ma questo tipo di copertura, che ha portato al sito più di un milione di abbonati, si è rivelata nel tempo comunque troppo costosa. Questo porterà a una nuova limitazione dell’informazione locale, poiché indubbiamente saranno le squadre minori a essere accorpate sotto uno stesso reporter. Perpich e Ginsberg hanno assicurato che l’investimento complessivo nella redazione crescerà e che continueranno ad esserci più di cento giornalisti che si occupano di squadre specifiche, ma il sito si concentrerà sempre di più su storie che si rivolgono a un pubblico più ampio.