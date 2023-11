Tempi più delicati che mai per la satira

C’è stata una questione intorno a una vignetta satirica sul Washington Post , all’interno delle polemiche e delle difficoltà che molte testate stanno avendo da un mese sul racconto della guerra tra Israele e Hamas: il giornale ha deciso di rimuovere dal proprio sito la vignetta (che era stata pubblicata anche sull’edizione di carta del quotidiano), che voleva sottolineare l’ipocrisia di Hamas nell’accusare Israele di colpire i civili, dopo avere ricevuto molte critiche perché il disegno complessivo suggeriva “stereotipi razzisti” nei confronti di tutto il popolo palestinese.

(in Italia la vignetta è stata pubblicata polemicamente sabato dal Foglio e da Libero, e dal Corriere della Sera domenica: nessuno dei tre giornali aveva fatto lo stesso né avanzato simili critiche nel caso di una vignetta censurata tre settimane prima dal Guardian con speculari accuse di antisemitismo per come il disegnatore aveva ritratto Benjamin Netanyahu)