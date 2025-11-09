Tecnicamente

L’agenzia di stampa Nova ha interrotto la collaborazione di un giornalista contestandogli di avere rivolto una domanda su Israele “tecnicamente sbagliata” alla portavoce della Commissione europea.

“Un paio di settimane dopo, il 27 ottobre, Nunziati ha ricevuto una lettera con cui Agenzia Nova interrompeva il rapporto di collaborazione. Intervistato da Fanpage, Nunziati ha detto che nei giorni successivi alla domanda aveva ricevuto diverse telefonate dai suoi capi, con toni che ha definito «abbastanza tesi». Il video della domanda nel frattempo aveva infatti iniziato a circolare molto online, ricondiviso da chi riteneva che mostrasse in maniera molto efficace la disparità tra come le due questioni – la guerra a Gaza e quella in Ucraina – vengono trattate dall’Unione Europea”.