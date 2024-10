Talk a Napoli

Nell’ambito del suo progetto di eventi pubblici e di “live journalism” che è diventato una parte essenziale e apprezzata dell’offerta per gli abbonati – che vi possono accedere a condizioni privilegiate – il Post ha annunciato il suo primo Talk – come è chiamato il format principale e longevo di questo genere di appuntamenti – al Sud: a Napoli, sabato 26 ottobre, al Teatro Bellini. E anche in questa occasione le prenotazioni sono andate esaurite in meno di un’ora.