Tacere, dicendolo

Il quotidiano Domani ha pubblicato sabato in prima pagina e poi all’interno due spazi vuoti sotto il titolo “Io, punito da Valditara per una critica sgradita. Vi spiego cosa volevo dire..” e la firma di Christian Raimo, insegnante e scrittore punito con una sospensione dall’insegnamento per aver detto pubblicamente frasi aggressivamente critiche sul ministro Valditara. In coda allo spazio lasciato bianco una breve nota dice:

“(Questo spazio bianco avrebbe dovuto ospitare un intervento di Christian Raimo, scrittore, professore, collaboratore di Domani, sospeso per tre mesi dall’insegnamento per aver espresso un’opinione non gradita dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Raimo avrebbe dovuto definire qui il senso delle sue critiche espresse nel corso di un dibattito pubblico, ma ritiene che in questo clima di repressione del dissenso da parte del governo un nuovo intervento potrebbe ulteriormente nuocergli)”.