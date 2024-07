Taboola e Apple News

Apple ha fatto un accordo con Taboola per affidare a quest’ultima la gestione della pubblicità sul suo servizio Apple News. Taboola è una piattaforma di gestione delle inserzioni pubblicitarie on line, una delle più grosse e importanti del mondo, con cui tutti abbiamo familiarità anche quando non vediamo l’indicazione “Taboola” accanto alle inserzioni suddette qui ne avevamo scritto sul Post, per una notizia che poi venne sovvertita): viene spesso contestata perché il suo servizio – ancora più di quello gestito da Google, il più diffuso – spalma sulle pagine web contenuti pubblicitari spesso di bassa qualità o ingannevoli, ma la cui responsabilità è anche naturalmente dei siti che decidono di ospitarli senza sufficienti limitazioni (i siti possono impostare dei filtri), in modo da ottenerne più ricavi possibile. Om Malik, esperto autore e commentatore di cose digitali e tecnologiche, ha per esempio annunciato che cancellerà il proprio abbonamento ad Apple News, per insofferenza delle pratiche di Taboola.