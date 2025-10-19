Subbugli veneti

NEM è l’azienda editrice della Tribuna di Treviso, del Mattino di Padova, della Nuova Venezia, del Messaggero Veneto di Udine, del Corriere delle Alpi di Belluno e del Piccolo di Trieste. I quotidiani sono riuniti sotto un’unica direzione, affidata due anni fa – al momento del loro acquisto da GEDI – a Luca Ubaldeschi, ex direttore del Secolo XIX di Genova. I risultati del suo lavoro non sono stati giudicati soddisfacenti e Ubaldeschi si è dimesso giovedì scorso. L’assemblea dei giornalisti del gruppo ha pubblicato un comunicato molto preoccupato.

“Nonostante le assicurazioni dell’Azienda sulla piena copertura dei posti vacanti in organico, le dimissioni del direttore rappresentano un altro duro colpo inferto a un progetto che nel corso di questi quasi due anni ha già subito diversi scossoni e che si trovava ora nella necessità di completare la riorganizzazione interna. Interventi, peraltro, richiesti dalle rappresentanze sindacali almeno dallo scorso giugno. E mai effettuati”.

L’azienda ha risposto esibendo serenità. Nel frattempo il più importante tra i soci di NEM, l’imprenditore Enrico Marchi, ha concluso una proficua operazione riguardante la proprietà dell’aeroporto di Venezia.