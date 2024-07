Strascichi a Salerno

La Città è il quotidiano di Salerno, che è stato a lungo nella ricca offerta di quotidiani locali del gruppo Espresso, ma fu tra i primi a essere ceduto (adesso sono stati ceduti quasi tutti da GEDI, la società in cui si è trasformato il gruppo Espresso) per evitare che le proprietà complessive violassero le leggi antitrust quando furono accorpati il gruppo Espresso e quello della Stampa. Il giornale ha poi avuto ulteriori passaggi di proprietà e crisi, con licenziamenti contestati nel 2019: adesso si sono concluse le indagini per il fallimento della prima società che acquisì il giornale nel 2016 (e che nel frattempo lo ha ceduto a un nuovo editore).