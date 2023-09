“Spero di essermi ricordato di tutti”

Qui sotto un buon esempio estivo per tornare su quella cosa che spiegammo qualche tempo fa, delle formule di riconoscenza che vengono usate negli articoli verso autorità e fonti di vario tipo, con rischi di limitazione di indipendenza e di disinteresse da parte dei lettori.

(poche ore dopo la persona in questione è stata arrestata con grande ridimensionamento del pericolo e lo stesso giornale non ne ha dato notizia l’indomani)