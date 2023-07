Gentilezze

La riconoscenza dei giornali o delle trasmissioni televisive nei confronti delle autorità che offrono loro utili informazioni per il loro lavoro si manifesta in molte scale diverse. A volte con indulgenze o disponibilità a pubblicare notizie e versioni che sono nell’interesse delle autorità stesse (magistrati, polizie, apparati di sicurezza diversi), altre volte con più innocue citazioni di nomi e ruoli che soddisfino i desideri di visibilità degli interessati: nomi insignificanti per i lettori e per la notizia, ma apprezzati da ufficiali o responsabili che hanno aiutato i giornalisti ad avere notizie. Un esempio più vistoso in questo senso è stata la promozione che il Corriere della Sera ha offerto venerdì al libro del vicecapo della polizia, nelle pagine della cronaca, e che Repubblica aveva segnalato il giorno prima: entrambi con espressioni tratte dalle comunicazioni editoriali.