Socially Liberal

Joe Pompeo, il giornalista che si occupa di media per la rivista americana Vanity Fair, ha pubblicato un ricco ritratto della direttrice del settimanale britannico Economist, Zanny Minton Beddoes. Pompeo le ha confessato di non essere un lettore così assiduo dell’ Economist e le ha chiesto delle ragioni per diventarlo: Minton Beddoes ha ripetuto i tratti per cui l’ Economist è famoso e apprezzato, la capacità di sintesi chiara, affidabile ed esauriente nel dare un quadro generale sulle notizie principali del mondo per permettere al lettore di farsi delle opinioni. Ma la stessa direttrice ammette che l’ Economist non riesce a fare abbastanza notizia, soprattutto negli Stati Uniti (in Italia ottenne attenzioni solo per le copertine scettiche su Berlusconi), pur essendo letto nelle élite politiche ed economiche di tutto il mondo: forse per il troppo equilibrio e completezza delle sue posizioni, non abbastanza partigiane, almeno secondo lei.