Smettere

Nella pagina delle rubriche di Repubblica di solito è quella di Michele Serra che esprime delle opinioni in contraddizione con scelte giornalistiche prese in altre pagine del giornale. Ma a volte si permette di farlo anche Francesco Merlo, che risponde alle lettere dei lettori (alcuni lettori compaiono con frequenza quasi quotidiana, come in questo caso). Sabato Merlo è stato ulteriormente lapidario – con una certa libertà d’uso del pronome maschile “gli” – nei confronti della “cronaca nera”, oggetto di crescenti attenzioni sui quotidiani nazionali.