Sinergie

Facciamo frequenti esempi, su Charlie, di articoli sui due maggiori quotidiani (i principali destinatari di investimenti pubblicitari) riconducibili a un accordo con aziende e inserzionisti piuttosto che a una valutazione giornalistica. Questa sovrapposizione avviene anche sul Sole 24 Ore, dove però un altro fattore in campo è che il giornale è di proprietà di Confindustria, la grande associazione delle imprese italiane, e quindi ha per proprio interesse la promozione delle attività delle aziende associate e in generale dell’imprenditoria italiana. Questa priorità spiega quindi, più degli interessi pubblicitari, molte scelte sugli argomenti e i toni degli articoli del Sole 24 Ore. Che però non è esente dalle sovrapposizioni a volte assai vistose tra lavoro della redazione e richieste della concessionaria di pubblicità: e questa settimana ha pubblicato a poche pagine di distanza una pagina pubblicitaria e un articolo di esaltazione della stessa cosa, usando anche le medesime parole nei titoli.

Altri esempi di contiguità di questa settimana: Repubblica ha pubblicato un articolo sull’azienda Boggi venerdì e una pubblicità dell’azienda Boggi sabato, Libero ha dedicato sabato al produttore vinicolo Aneri – grande inserzionista soprattutto dei quotidiani milanesi e di quelli vicini al centrodestra – un’intervista annunciata addirittura nella notizia maggiore della prima pagina.