Degustazioni

Lo spazio di promozione che alcuni quotidiani garantiscono alla ditta vinicola Aneri si è manifestato anche questa settimana con un articolo promozionale sul Corriere della Sera, che attinge ai medesimi contenuti di quelli pubblicati via via nei mesi e anni passati. Questa accoglienza per i prodotti Aneri si accompagna agli investimenti pubblicitari diretti dell’azienda su alcune testate, e alla contiguità del suo fondatore – inventore e finanziatore del premio “È giornalismo” – con il mondo giornalistico milanese.