“Siamo su Forbes”

Charlie ha raccontato in passato come la rivista Forbes – sia nell’originale edizione americana che in quella italiana – sia diventata soprattutto il contenitore di articoli a pagamento venduti ad aziende o imprenditori desiderosi di inserire quelle citazioni nella propria promozione, contando sull’autorevolezza percepita della testata.

Nelle settimane passate un articolo di un critico gastronomico di Forbes dedicato alla città di Andria è stato usato per intenzioni di propaganda da parte dell’amministrazione, con polemiche conseguenti, riferisce il quotidiano L’Edicola.