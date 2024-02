Sfacciati

Il New York Times ha di nuovo diffuso dei dati sui suoi risultati e successi, che ormai non fanno più notizia e generano soprattutto desolazione e invidia nei concorrenti, detto che il New York Times non ha davvero concorrenti.

Le cose più rilevanti sono:

– 10,36 milioni di abbonati, di cui 9,7 milioni sono abbonati ai prodotti digitali; 300mila nuovi abbonati nell’ultimo trimestre del 2023, meglio dei precedenti;

– i ricavi dagli abbonamenti digitali (che sono mediamente più economici) costituiscono quindi più del doppio di quelli dalle vendite e dagli abbonamenti all’edizione cartacea;

– stanno andando bene i “bundle”, ovvero gli abbonamenti che includono assieme al giornale la sezione sportiva The Athletic, o i giochi, o la sezione di cucina, o quella di prodotti e acquisti Wirecutter. E stanno andando benino le conversioni di abbonamenti scontati e promozionali in abbonamenti a prezzi maggiori, con un valore mensile per abbonato di 9,24 dollari, cresciuto del 3,5% rispetto a un anno prima (ma era stato di 9,28 dollari nel trimestre precedente).

– The Athletic è ancora in perdita, ma le perdite sono diminuite. Il New York Times aveva comprato il sito nel 2022 per 550 milioni di dollari facendolo diventare la sua sezione sportiva nel 2023.

– i ricavi pubblicitari invece sono diminuiti del 16,2% per la carta e del 3,7% per il digitale. Nel complesso una perdita dell’8,4% che l’azienda si aspetta che si ripeta nel 2024 intorno a cifre simili.