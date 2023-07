In un altro campionato

Non è la prima volta che qualcuno che studia i cambiamenti nei prodotti giornalistici lo ricorda, questa volta è una ricerca firmata da due docenti universitari, uno americano e una canadese: il New York Times non è un modello esemplare per capire i giornali o la società. Proprio perché è eccezionale, perché ha un potere e le risorse per mantenere degli standard di qualità e di autorevolezza inimitati, dice lo studio, non lo si può considerare – soprattutto nelle ricerche accademiche – rappresentativo di come i giornali coprano le notizie e raccontino la società, né di quale tipo di informazione i lettori statunitensi ricevano.