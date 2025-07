SAE rimescola ancora

La società SAE ha annunciato le nuove nomine di direttori in alcuni dei suoi quotidiani, che erano state anticipate informalmente nelle settimane scorse. SAE, breve promemoria, è l’editrice di un gruppo di quotidiani locali acquistati in più riprese dalla precedente proprietà, il gruppo GEDI. Tra questi c’è il Tirreno di Livorno, dove la redazione espone da tempo forti critiche sugli interventi di riduzione dei costi e di personale e sulla mancanza di una strategia chiara da parte di SAE. Adesso, mentre al Tirreno continuano a esserci agitazioni dopo una nuova inversione di direttori e dopo la chiusura della redazione di Viareggio, SAE ha intanto comunicato che a dirigere la Nuova Sardegna di Sassari andrà Luciano Tancredi, che era stato uno dei molti direttori del Tirreno in questi anni, e ha avuto ruoli continuati all’interno della società: al suo posto come direttore editoriale è stato nominato Antonio Di Rosa, che fu direttore del Secolo XIX di Genova e della Gazzetta dello Sport, e aveva diretto la Nuova Sardegna fino al 2023. Giacomo Bedeschi, che è stato fino a oggi direttore della Nuova Sardegna, va a fare il condirettore della Provincia Pavese, l’ultimo acquisto di SAE.