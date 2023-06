Ritorno al futuro

La morte di Silvio Berlusconi ha evidenziato – con due esempi dalla stampa statunitense – il lavoro d’anticipo che le grandi testate svolgono nel preparare i necrologi (i “coccodrilli”) dei personaggi famosi. Quello del New York Times è stato scritto da due giornalisti, una dei quali non lavora più al New York Times da sei anni. L’altro autore, invece, ha scritto a suo tempo – quando lavorava là – anche quello del Washington Post .